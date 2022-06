Calciomercato Juventus, si allarga il cerchio relativo alla ricerca dell’alter-ego di Dusan Vlahovic.

Giunto a fine mercato invernale dalla Fiorentina, il serbo ha avuto soprattutto all’inizio un impatto più morale che tecnico. Innegabile la bellezza del suo primo gol con il Verona e l’entusiasmo da lui apportato dopo la firma in una fase non proprio felicissima della Vecchia Signora.

Dopo qualche settimana, però, lo stesso ex Viola ha iniziato a perdersi dietro le difficoltà della squadra tutta ma senza mai per questo dimostrare di non essere all’altezza o smarrire quell’intrinseca grinta che contraddistingue la persona e il giocatore.

Proprio da quest’ultimo sarà necessario ripartire in vista della prossima stagione, per la quale Cherubini e colleghi dovranno essere bravi a costruire una valida struttura di supporto che permetta di sfruttare nel migliore dei modi le sue qualità.

Calciomercato Juventus, doppio scenario nerazzurro e non solo per il clone di Dusan

Tra i tanti aspetti sui quali lavorare, c’è però anche quello relativo alla ricerca di una sorta di clone del numero 7. Un profilo che possa permettere lui il giusto rifiato quando necessario ma che si sposi anche bene con le sue caratteristiche così da crearne una coesistenza tattico-tecnica quando necessario.

Vi avevamo già raccontato di come il preferito fosse Luis Muriel dell’Atalanta, annoverato però nel non esile corpus di giocatori finiti nel mirino degli addetti ai lavori per acuire le qualità dello scacchiere e, soprattutto, aumentarne la profondità. Il “Corriere di Torino” ha evidenziato come anche l’ex Napoli Milik possa essere una valida soluzione, oltre che al già nominato Arnautovic.

Occhio, infine, allo scenario Dzeko. Il bosniaco potrebbe lasciare Milano già dopo un anno e la sua classe ed esperienza continuano ad affascinare una Juventus che già più volte lo aveva cercato in passato.