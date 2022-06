Calciomercato Juventus, Di Maria-Zaniolo e il doppio scambio: c’è già un “giallo”

Calciomercato Juventus, l’intreccio con Di Maria è assolutamente da capogiro: doppia offerta di scambio per Zaniolo e quel giallo…

Con Dybala messo alla porta, l’e attenzioni della Juventus sono rivolte inevitabilmente all’acquisto della pedina che, nelle idee di Max Allegri, deve prendere il posto di Federico Chiesa, fino a quando l’esterno della Fiorentina non recupererà perfettamente. Il primo nome sulla lista, neanche a dirlo, è quello di Angel Di Maria.

I colloqui con l’entourage del “Fideo” sono andati avanti nei giorni scorsi, ma non hanno ancora sortito quella fumata bianca che in casa bianconera ci si auspicava. L’argentino continua a chiedere un contratto di un solo anno, per poter approdare subito in Argentina e concludere la sua avventura al Rosario Central. La Juventus non sembra particolarmente ingolosita da questa possibilità, e sarebbe propensa a mettere sul piatto un biennale, o comunque un annuale con opzione per un’altra stagione inscindibile unilateralmente, in maniera tale da poter beneficiare del Decreto Crescita. Come riferito da Tuttosport, non sono stati fissati colloqui risolutivi nel week end, con la “Vecchia Signora” che non sembra particolarmente allarmata dalle voci che trapelano dalla Spagna, legate ad un presunto interessamento del Barcellona.

Calciomercato Juventus, Di Maria e non solo: intrigo Zaniolo e “giallo” Kostic

Chiaramente, Cherubini ha cominciato a guardarsi intorno, e la prima alternativa all’argentino è deluxe: si tratta di Nicolò Zaniolo, per il quale il testa a testa con il Milan sarebbe appena cominciato. L’esterno della Roma è valutato circa 60 milioni di euro, ma occhio alla possibilità di inserire qualche contropartita tecnica ai giallorossi: Mckennie da parte dei bianconeri, Rebic per i giallorossi. Si vedrà. Intanto, dalla Germania continuano ad accostare Kostic alla “Vecchia Signora”, per un’operazione complessiva da circa 20 milioni di euro: ieri Wikipedia attribuiva al serbo i connotati di un nuovo calciatore della Juve. L’asse è caldissimo, ma eventualmente ci sarà tempo per la fumata bianca.