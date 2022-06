Calciomercato Juventus, uno dei nomi seguito con maggiore interesse dai bianconeri è quello di Nahuel Molina. C’è una conferma ufficiale.

Ore frenetiche in casa Juventus, con Cherubini che ha ormai virtualmente chiuso l’operazione Pogba – per il quale ormai mancano solo le firme e il canonico annuncio ufficiale – e nel frattempo a fuoco lento continua a lavorare per Di Maria e le altre operazioni in cantiere.

Uno dei nomi che circolano sempre più insistentemente in casa bianconera è quello di Nahuel Molina: l’esterno argentino dell’Udinese, impiegabile sia come terzino basso in una difesa a 4, che come esterno alto di un centrocampo a 5, è finito prepotentemente in cima alla lista dei desideri degli uomini mercato della “Vecchia Signora”, ingolositi all’idea di mettere le mani Sun un profilo duttile, giovane, in grado – in prospettiva – di non far rimpiangere Juan Cuadrado. I friulani sono bottega cara, e valutano il proprio gioiello non meno di 20-25 milioni di euro: cifra che “Madama” spera di ammortizzare, attraverso l’inserimento di contropartite tecniche gradite al direttore friulano Pierpaolo Marino, che a Tuttosport ha rilasciato dichiarazioni importanti, che potrebbero essere considerati alla stregua di “apripista” dell’affare.

Calciomercato Juventus, “tempesta” Molina: le parole di Marino

Ecco quanto dichiarato da Marino: “Molina è un giocatore che, per gli interessi che sta suscitando in Italia e all’estero, sarà difficile trattenere. Per cui mi auguro che sia una squadra italiana a prenderlo e valorizzarlo. Credo che la Juventus abbia le capacità per farlo.”

Ricordiamo che Molina è seguito con interesse anche in Premier e in Spagna, con l’Atletico Madrid da tempo sulle tracce del classe’97, autore della sua miglior stagione in carriera. Nell’ultima annata, infatti, in 37 presenze complessive, l’argentino ha messo all’attivo 8 reti e 5 assist, mettendo in mostra quelle qualità tecniche e fisiche che hanno attivato gli operatori di mercato di diverse big, pronte a darsi battagli per contenderselo.