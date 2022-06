Per la Juventus questi sono giorni intensi di calciomercato, ma è chiaro che si deve iniziare a guardare anche al calcio giocato.

Il 2022 sarà un anno particolare, perché i mondiali di calcio si giocheranno tra novembre e dicembre. E non ci sarà l’Italia ai nastri di partenza. Ovviamente però il campionato di serie A si fermerà in quel periodo e vivrà un vero e proprio tour de force già a partire da Ferragosto. Tutte le squadre dunque si stanno già muovendo in chiave mercato per trovare i tasselli adatti per rinforzare la propria rosa e la Juve non fa eccezione.

Si inizierà a lavorare in ritiro nel mese di luglio con l’obiettivo di farsi trovare pronti per le prime sfide ufficiali. La formazione di Allegri non giocherà solo in serie A ma sarà protagonista in Champions League e ovviamente parteciperà anche alla Coppa Italia. Con l’obiettivo, logico, di vincerla.

Juventus, ecco il possibile cammino in Coppa Italia

Come al solito le big del calcio italiano entreranno in scena nella Coppa Italia 2022-23 solamente a partire dagli ottavi di finale, che si disputeranno in gara unica a gennaio. Sorteggiato il tabellone: la squadra di mister Allegri dovrebbe trovarsi di fronte una tra Sudtirol, Monza, Frosinone e Udinese. In caso di passaggio del turno potrebbe trovarsi la Lazio come avversaria nei quarti di finale (indicando la big come la favorita per la qualificazione). In semifinale invece c’è il rischio di poter incontrare una tra Inter e Atalanta. Dall’altro lato del tabellone invece come big troviamo Milan, Fiorentina, Napoli e Roma.