Calciomercato Juventus, bomba in diretta: “Il Psg ha chiamato Allegri”

Calciomercato Juventus, sondaggio del Psg per tastare la situazione legata a Max Allegri: ecco cosa è successo.

Unità di intenti. Sebbene quella appena trascorsa sia stata, per la Juventus, la prima stagione – dopo dieci anni – terminata senza alzare neanche un trofeo, la proprietà ha espresso a chiare lettere la volontà di continuare a puntare su Max Allegri, legato ai bianconeri da un contratto per altre stagioni, a circa 9 milioni di euro netti a stagione.

Tuttavia, è naturale che il tecnico livornese sia comunque un nome “appetibile”. Ragion per cui, sorprende fino ad un certo punto la notizia rivelata in diretta, nel corso della diretta Twitch di Juventibus, da Luca Momblano, secondo cui il Psg si sarebbe fatto vivo per tastare la situazione concernente Allegri, con il quale avrebbe avuto un contatto diretto. Ecco quanto dichiarato da Momblano: “Il Psg nelle varie chiamate di cui si è reso protagonista, ha ricontattato anche Max Allegri, sempre per parlare della sua situazione. La cosa si è consumata del giorno prima dell’andata Monza-Pisa, dieci giorni fa.”

Calciomercato Juventus, chiamata del Psg ad Allegri

Non ci sono, però, segnali relativi ad un addio anticipato di Allegri che, anzi, ha cominciato da tempo a dettare le strategie da adottare per la prossima campagna acquisti. Ricordiamo che nella giornata di ieri era emersa l’indiscrezione secondo cui il Psg avesse messo nel mirino José Mourinho, ma anche lo Special One non lascerà la panchina della Roma. Stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Francia, il primo nome attualmente in lizza nella lista del club transalpino sarebbe infatti quello di Galtier, che ha avuto modo di mettersi in luce in lungo e in largo nella sua esperienza al Nizza.