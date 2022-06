Calciomercato Juventus, Dybala da Conte: la decisione è definitiva

Il calciomercato della Juventus è pronto a regalare grandi sorprese ai tifosi bianconeri, curiosi di assistere al rafforzamento della squadra.

La dirigenza bianconera ormai da qualche tempo è impegnata per rinnovare l’organico di mister Allegri, con l’obiettivo di riportare la Juve in cima alla classifica di serie A. Una fase delicata, con diversi giocatori che hanno già lasciato (o lasceranno) Torino, e tanti altri che arriveranno per aprire un nuovo ciclo vincente.

Il reparto che più di altri pare destinato a cambiare pelle è quello offensivo. Perché Paulo Dybala sta per vedere scadere il suo contratto con la Juventus che non sarà rinnovato. E dunque aspetta la sua nuova squadra da futuro svincolato. Morata e Kean non sono sicuri della permanenza a Torino e mister Allegri aspetta dunque volti nuovi.

Calciomercato Juventus, il Tottenham rilancia per Dybala

C’è grande attenzione da parte dei tifosi della Juventus riguardo il futuro di Paulo Dybala. Che come sappiamo non sarà più bianconero. La speranza dei supportersi è che l’argentino non resti in serie A per vestire la maglia dei rivali dell’Inter, che pure sono in pole position per aggiudicarselo a parametro zero. Tuttavia come riporta il “Daily Mail” potrebbero esserci novità all’orizzonte per la “Joya”, se è vero che il Tottenham è pronto a rilanciare per lui. Gli Spurs allenati da Antonio Conte infatti sono pronti a mettere sul piatto 280mila sterline a settimana per convincerlo, somma che supera quella dei nerazzurri (quantificata in 260mila sterline settimanali). Per Dybala non bisogna dimenticare l’interesse della Roma in Italia ma anche quello di Arsenal e Manchester Unitd in Inghilterra.