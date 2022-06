Calciomercato Juventus, il prof Allegri e quel “tirocinio” in Liga: addio lampo

Calciomercato Juventus, il prof Allegri e quel “tirocinio” in Liga.

Dalla Spagna arriva la notizia che spiazza: per il giovane giocatore, tra l’altro appena arrivato, potrebbe essere già arrivato il momento dell’addio e il colmo è che il suo “caso” non era mai stato ipotizzato fino ad ora e, se si realizzasse davvero, andrebbe a dare ancora più lavoro da fare alla dirigenza bianconera.

La notizia è stata riportata su “elgoldigital.com” nella giornata di ieri e, come già detto, ha spiazzato molti dei sostenitori della Juventus che nonostante le ultime non brillantissime prestazioni del giovane non si sarebbero mai aspettati il suo addio, o almeno non così presto. Il giovane si è infatti aggiunto alla rosa di Allegri appena all’inizio della stagione appena conclusa e forse non ha nemmeno avuto il tempo e lo spazio di cui necessitava per poter dimostrare il suo valore e le sue qualità che convinsero la dirigenza ad acquistarne il cartellino.

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge può andare in Spagna: ecco l’offerta del Cadiz

Sono pochi, pochissimi i minuti che sono stati concessi a Kaio Jorge nella prima squadra: egli infatti è stato direzionato principalmente verso la Juventus U-23 in quest’ultimo anno. Ecco quindi che il promettente calciatore brasiliano, che fu acquistato per via delle sue incredibili prestazioni al Santos, potrebbe lasciare la Continassa in direzione Liga Santander. Infatti, dopo il sondaggio nella sessione invernale del calciomercato da parte del Granada, è nuovamente una squadra del campionato spagnolo ad aver dimostrato il suo interesse, in particolare il Cadice. Il nodo da sciogliere è quello del prezzo: il valore dell’attaccante, nonostante i soli 124 minuti giocati in Serie A, è infatti aumentato ed è attualmente fissato a 10 milioni di euro.