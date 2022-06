Calciomercato Juventus, Di Maria rompe il silenzio: futuro già deciso

Calciomercato Juventus, il campionissimo argentino rompe il silenzio e rivela i propri piani. Di seguito gli estratti più importanti delle sue dichiarazioni.

Da circa un mese a questa parte si parla dell’interesse bianconero per il talentuosissimo argentino, ormai ex PSG e prossimo ad una delle ultime firme della sua carriera, questa volta da svincolato.

Dopo sette stagioni in Francia e dopo aver militato in alcune delle più nobili realtà europee Angel deve prendere la non semplice decisione di scegliere una delle ultime cause calcistiche della sua gloriosa carriera.

Da diverso tempo, il suo nome intriga la Vecchia Signora, che avrebbe in lui individuato il classico usato sicuro sul quale fare affidamento per sfruttarne non solo indubbie qualità tecniche ma anche saggezza e leadership da mettere a disposizione di uno spogliatoio che già dovrà dire addio a diverse importanti personalità e che è adesso atteso dal doversi riprendere dopo un campionato concluso senza trofei.

Calciomercato Juventus, Di Maria svela i piani del proprio futuro

La speranza dei tifosi della Juve è quella di assistere ad un mercato intelligente e che si distingua per operazioni ponderate e soprattutto giungenti nei tempi giusti, senza imbattersi in trattative troppo lunghe o intricate. A tal proposito, in attesa di un’anelata ufficialità, giungono importanti aggiornamenti sul futuro di Di Maria. Questo l’estratto delle sue parole a TycSports.

“Sono stato fin qui in grandi club e sono stato sempre supportato dalla mia famiglia. La cosa più importante è che loro stiano bene poi al futuro ci penseremo. Ad oggi penso solo alla Nazionale e a godermi poi le vacanze. Dopo di che si vedrà, non ho niente in mente anche se so di essere ancora in un buon momento. Voglio tornare al Rosario Central, non l’ho mai nascosto ma prima del Mondiale intendo continuare a divertirmi in Europa“.