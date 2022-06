Calciomercato Juventus, non solo Dybala: “L’Inter ha in pugno anche lui”

Il calciomercato della Juventus rischia di accendersi da un giorno all’altro già in questo mese di giugno che è appena iniziato

Tante voci e tanti rumors si sono accavallati in quest’ultimo periodo riguardo la formazione di Massimiliano Allegri. Del resto la Juventus sta benissimo di dover trovare diversi rinforzi in vista della prossima stagione, considerate anche le partenze già annunciate e le cessioni che ci potrebbero essere nel corso delle prossime settimane. L’allenatore livornese ha la necessità di accogliere almeno un paio di volti nuovi per ogni reparto, solo così potrà tentare insieme ai suoi uomini di dare la caccia allo scudetto.

La dirigenza non sta certo perdendo tempo. In questi giorni è al lavoro su diverse piste e dunque non è da escludere che possano arrivare delle notizie importanti già a partire dai prossimi giorni. I tifosi aspettano con ansia campioni in grado di elevare il tasso tecnico della loro formazione. Le altre però non stanno di certo a guardare

Calciomercato Juventus, Bellanova si avvicina all’Inter

E’ soprattutto l’Inter ad andare a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Ha perso Perisic, ma sogna di far tornare Lukaku e corteggia Dybala. Al momento è in pole per ingaggiare a parametro zero quello che ormai si può considerare come l’ex numero dieci bianconero.

🚨 #Inter svolta ad un passo per #Bellanova riscattato da parte del #Cagliari. Come anticipato a fine maggio l’esterno piace molto ai #nerazzurri che hanno seminato il vuoto rispetto alla concorrenza. @tvdellosport ⬇️ https://t.co/oLEfY7bJHf — Gianluigi Longari (@Glongari) June 5, 2022

Anche in difesa però potrebbero esserci presto novità, come spiega il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari. L’Inter infatti sarebbe ad un passo dal laterale destro Bellanova, appena riscattato dal Cagliari e reduce da un buon campionato con i sardi. Una operazione low cost che testimonia comunque le ambizioni nerazzurre.