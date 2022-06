Calciomercato Juventus, lo scacco è doppio: “Nessuna offerta ufficiale”

Calciomercato Juventus, lo scacco è doppio: dalla Germania sicuri che al momento non c’è stata nessuna offerta ufficiale. Anzi, è pronto al rinnovo

Scacco doppio. Perché non c’è stata nessuna offerta ufficiale e soprattutto il giocatore sarebbe pronto al rinnovo contrattuale. Una cosa che non sembrava possibile e che invece nelle ultime ore è apparsa sempre più concreta, almeno stando alle notizie che arrivano direttamente dalla Germania. Un elemento che la Juve aveva messo nel mirino, soprattutto per rinforzare la zona mancina dell’attacco di Allegri, che potrebbe sfumare. Insomma, Cherubini sarà costretto a guardare verso altre direzioni.

Parliamo di Kostic, il serbo dell’Eintracht Francoforte che secondo quanto riportato da Sport1.de potrebbe rimanere clamorosamente in Bundesliga dopo aver vinto, da trascinatore, l’Europa League. Al momento infatti il club tedesco non ha ricevuto quell’offerta da 20 milioni di euro richiesti per il cartellino. E senza queste condizioni allora l’affare salterà. Senza poche discussioni.

Calciomercato Juventus, prove di rinnovo

“Mi sento molto a mio agio a Francoforte. Abbiamo festeggiato insieme un grande successo” ha detto in una recente conferenza stampa dal ritiro della propria nazionale Kostic. Che ha aperto le porte ad un rinnovo così da mandare in frantumi quelle che erano le idee della società bianconera per il proprio attacco. Una situazione che in questo caso appare così definita che sembra assai improbabile un clamoroso ritorno di fiamma nelle prossime settimane. Forse per questo la Juventus sta guardando a Di Maria per quella zona di campo, e sembrerebbe pure tornata a guardare con un certo interesse Zaniolo. Insomma, Cherubini avrebbe capito la situazione e mollato la presa.