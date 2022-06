Calciomercato Juventus, idee chiare | Chiede spazio in serie A

La Juventus sarà protagonista del prossimo calciomercato, non ci sono dubbi sulla volontà di costruire una squadra da primato.

Le prossime settimane dunque saranno molto importanti per capire quali saranno i nuovi innesti in arrivo per mister Allegri. Che ha la necessità di accogliere almeno un paio di rinforzi per ogni settore del campo. Solo così si potrà tornare a lottare per lo scudetto e per un posto al sole nella prossima edizione della Champions League.

Questi giorni saranno inoltre molto importanti anche per capire quale potrebbe essere il futuro di diversi elementi sotto contratto con il club bianconero, che saranno di ritorno dal prestito. Tra questi c’è anche il promettentissimo centrocampista Fagioli, fresco di promozione in serie A con la maglia della Cremonese. E reduce da un campionato nel quale ha messo in mostra tutte le sue qualità.

Calciomercato Juventus, Fagioli vuole giocare in serie A

Allegri lo accoglierà nella sua squadra per il prossimo anni oppure no? Nei giorni scorsi il centrocampista ha parlato ai microfoni di Sportweek e senza troppi peli sulla lingua ha spiegato come vede il suo futuro: “Tifo per la Juventus da quando ero bambino e per me sarebbe un sogno vestire quella maglia, ma devo capire bene che intenzioni hanno con me. Se hanno in mente un percorso da fare insieme, io sono disponibile a condividerlo. Ma i giovani devono giocare e io mi sento pronto per la serie A”. È quasi banale dire che la Juventus non può garantirgli un posto da titolare, vista la concorrenza. Per questo motivo non è da escludere un nuovo prestito con la Cremonese che potrebbe essere per lui una straordinaria vetrina anche in serie A.