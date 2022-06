Calciomercato Juventus, tris d’assi per Morata: Allegri ha un solo alleato

C’è grande curiosità ed attenzione tra i tifosi bianconeri guardando al prossimo calciomercato di una Juventus che vuole tornare a vincere.

L’ultima stagione si è chiusa con zero titoli in bacheca, cosa decisamente insolita per la società torinese. La Juve si è piazzata solo quarta in campionato, perdendo le finali di Coppa Italia e Supercoppa italiana. Un bilancio decisamente negativo che vorrà essere riscattato al più presto, per questo motivo la dirigenza sta lavorando sodo per rinforzare la rosa di mister Allegri con innesti di qualità.

Difesa, centrocampo e attacco. Non c’è settore del campo che non necessiti di qualche volto nuovo. Del resto già ci sono state delle partenze eccellenti come quelle di Chiellini, Bernardeschi e Dybala. Elementi non semplici da sostituire. Chi arriverà alla Juve dovrà essere in grado di essere subito protagonista in campo, non facendo rimpiangere chi è andato via.

Calciomercato Juventus, per Morata aumenta la concorrenza

In attacco non c’è solo da trovare il sostituto di Paulo Dybala ma anche capire quale sarà il futuro di Alvaro Morata. La situazione per adesso è bloccata: la Juventus non vuole spendere i 35 milioni di euro fissati per il riscatto del cartellino, l’Atletico non intende fare sconti. Tant’è che il club bianconero adesso sta già sondando diverse altre opzioni. Come riporta calciomercato.it la Juventus non intende andare oltre i 20 milioni di euro, l’Atletico non vuole scendere sotto i 30. Un nuovo tentativo dovrebbe essere effettuato nel corso delle prossime settimane. Ma bisognerà tenere d’occhio la concorrnza. Dopo Arsenal e Barcellona infatti adesso anche il Newcastle si è inserito nella corsa per il bomber spagnolo.