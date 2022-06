Calciomercato Juventus, effetto domino Manè: Allegri tagliato fuori

La dirigenza della Juventus in questi giorni è duramente al lavoro per completare la rosa di mister Allegri.

Il campionato si è concluso solamente da qualche giorno eppure già si guarda intensamente alla prossima stagione. Nella quale la formazione bianconera sarà chiamata a lottare per lo scudetto insieme alle altre big della serie A. Un obiettivo importante che potrà essere perseguito solamente con l’arrivo di diversi giocatori di spessore in tutti i reparti, viste le partenze annunciate e le cessioni che potrebbero verificarsi nel corso dell’estate.

Non ci sono dubbi sul fatto che la Juve debba investire parecchio in chiave mercato per avere un organico che gli consenta di essere protagonista non solo in Italia ma anche in Europa. La priorità al momento sembra riguardare l’attacco, che sarà orfano di Dybala e che potrebbe perdere anche Morata. Ma anche a centrocampo e in difesa occorrerà vedere all’opera qualche volto nuovo.

Calciomercato Juventus, Pulisic piace al Liverpool

Al momento però la priorità pare essere l’attacco, dove il sogno rimane quello di ingaggiare Di Maria e magari riuscire a portare a Torino un grande talento italiano come Zaniolo. Gli ultimi rumors dall’Inghilterra però hanno accostato alla Juventus anche un attaccante esterno di grande valore, giovane, come Pulisic del Chelsea.

TRUE✅ @LFC is interested in Christian Pulisic (23) as replacement for Sadio Mané (@FCBayern 🔥) @ChelseaFC — Christian Falk (@cfbayern) June 5, 2022

L’americano, che piace anche al Milan, pare destinato a lasciare i blues visto che ha trovato sempre meno spazio con Tuchel in panchina. Attenzione però anche alle ultime notizie che arrivano dalla Germania. Sadio Manè sarà il colpo del Bayern in attacco e il suo arrivo potrebbe scatenare un effetto domino. Proprio il Liverpool, infatti, sta cercando il sostituto dell’esterno africano e l’avrebbe individuato proprio in Pulisic. Che dunque potrebbe proseguire la sua carriera in Premier League.