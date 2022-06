Calciomercato Juventus, ribaltone Di Maria: la “doppietta” è servita

Calciomercato Juventus, importanti novità sul fronte Di Maria: Allegri pronto a “volare” con una doppietta da sogno.

Settimana chiave per il mercato della Juventus, con Cherubini pronto a perfezionare le tante trame “imbastite” negli ultimi giorni. Il più vicino sembra essere Paul Pogba, con il quale un accordo di massima già c’è: ogni giorno potrà essere quello propizio per la firma sul contratto del “Polpo”, con annesso annuncio. Ma le sorprese non sono di certo finite qui.

Dopo aver praticamente messo alla porta Paulo Dybala, al quale “Madama” non ha deciso di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, la Juventus si è fiondato con decisione su Angel Di Maria: secondo quanto riferito dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, i bianconeri sono disposti a venire incontro alle richieste dell’esterno argentino, alzando l’offerta a 7 milioni di euro annui (comprensivi di bonus facilmente raggiungibili). I contatti proseguono, e si potrebbe materializzare un summit a questo punto decisivo già nella giornata di domani.

Calciomercato Juventus, non solo Di Maria: anche Kostic nel mirino

Allegri ha scelto Di Maria, ma aspetta novità anche per la corsia mancina. A causa degli addii di Bernardeschi e Dybala, la permanenza sempre più difficile di Kean e il rientro da centellinare di Federico Chiesa, l’out di sinistra andrà sicuramente rimpolpato con un acquisto funzionale, per mettere il tecnico livornese nelle condizioni di schierare con continuità il 4-3-3. In questo senso, il primo nome sulla lista è sempre quello di Filip Kostic: sponsorizzato da Vlahovic, l’esterno serbo – legato all’Eintracht Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023 – ha una valutazione che si aggira sui 15 milioni di euro. Il management della “Vecchia Signora” si muoverà solo dopo aver sistemato altre situazioni, ma anche Kostic ha tutta l’aria di essere un nome caldo. Caldissimo.