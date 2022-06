Calciomercato Juventus e Milan, strada spianata: “frecciata” UFFICIALE

Calciomercato Juventus e Milan, la strada è spianata dopo l’annuncio ufficiale del calciatore. Allegri e Pioli pronti all’assalto

Ci siamo? Boh, forse, chi lo sa. Di certo c’è un’apertura ufficiale, una di quelle da prendere in seria considerazione nelle prossime settimane. A parlare infatti è stato il diretto interessato, che ha lasciato intendere quelle che potrebbero essere le decisioni per il suo futuro. Insomma, Asensio, dal ritiro della nazionale spagnola, ha sottolineato come per il suo futuro cerchi quella continuità che al momento è sempre mancata con il Real Madrid.

“Alla fine di queste partite con la Nazionale parlerò con il Madrid e vedrò cosa potrebbe succedere per il mio futuro. Quella che cerco è continuità per le prossime stagioni”. Insomma, un ultimatum al Real Madrid quasi e anche a Carlo Ancelotti, che tutto ha fatto tranne che mandarlo in campo con regolarità nella sua ultima stagione con la maglia Blanca addosso.

Calciomercato Juventus, Asensio si libera

In poche parole, interpretando quello che potrebbe essere il pensiero di Asensio, il giocatore che ricordiamo ha un contratto in scadenza nel 2023, si potrebbe davvero liberare alla fine di questa stagione. Che per il club è in archivio, ma per lui ancora no visti gli impegni con Luis Enrique. E allora ecco che Massimiliano Allegri potrebbe ricevere quel regalo che più volte nella sua prima esperienza sulla panchina della Juventus ha chiesto: quel fantasista che al tecnico livornese piace, da molto tempo, e che finalmente potrebbe anche prendere la via di Torino.

Un’operazione comunque tutt’altro che semplice: su Asensio infatti è forte l’interesse del Milan di Pioli, con Maldini che ha buoni rapporti con il Madrid e che potrebbe sfruttarli in questa possibile operazione di mercato. La cosa certa comunque è una: di sviluppi, dopo questa uscita, ce ne potrebbero essere parecchi.