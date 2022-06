Calciomercato Juventus, Pogba-Di Maria e non solo: Allegri cala il poker

Calciomercato Juventus, il poker da sogno per Allegri che include anche i – possibili – grandi colpi Pogba e Di Maria.

Calciomercato Juventus, Allegri ha in mente una squadra precisa: quattro colpi per rilanciare, da subito, i bianconeri. Trattasi, ovviamente, di quattro top player per settore.

Giovanni Capuano su Twitter idealizza la possibile squadra dei sogni di Allegri. Sappiamo come i bianconeri abbiano in porto ben quattro potenziali colpi per rinforzare tutti i reparti, il primo nome, ovviamente, è quello di Pogba. Il centrocampista francese sarà il centro del progetto della Juventus della prossima stagione. Ma non solo.

Calciomercato Juventus, formazione tipo di Allegri | 4-3-3 con quattro nuovi top player

Oltre a Pogba e Di Maria nella formazione “tipo” titolare compare anche il difensore centrale pupillo del Napoli, Koulibaly. Il senegalese è infatti uno degli obiettivi primari, il potenziale rinforzo per prendere l’eredità lasciata da Giorgio Chiellini ma con lui ci sarebbe un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano.

Trattasi del laterale Emerson Palmieri anche uno dei protagonisti nella cavalcata alla vittoria dell’europeo nell’estate scorsa. L’italiano è uno degli obiettivo così come il difensore centrale del Napoli. Quattro colpi per rilanciare la Juventus dei “sogni” di Allegri. L’obiettivo per la prossima stagione sarà uno soltanto, la vittoria dello scudetto. La società vuole ritornare ai fasti di un tempo e dopo due stagioni fallimentari (sotto questo punto di vista) non vuole sprecare un’altra chance e iniziare subito col piede giusto.