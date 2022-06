Calciomercato, volano gli stracci: “Bremer alla Juventus”

Calciomercato, i bianconeri potrebbero tornare alla carica per il forte difensore granata. Ecco le ultime novità sulla trattativa.

Un “mal di pancia” di ibrahimoviciana memoria. Riportano indietro le lancette di una decina d’anni le parole di Matthijs de Ligt, forse sintomo di una malcelata insoddisfazione da parte del difensore olandese della Juventus. L’ex Ajax si trova bene a Torino, è migliorato tanto in Italia e gli è bastato poco per conquistare la fiducia dei tre allenatori con cui ha lavorato finora durante la sua esperienza bianconera. Ma gli ultimi due anni, insoddisfacenti dal punto di vista dei risultati sportivi, hanno finito per condizionare in negativo anche lui. Che dal ritiro dell’Olanda ha toccato temi cruciali come futuro e progetti.

Nell’intervista che domenica ha fatto il giro del mondo ha ammesso l’esistenza di alcune trattative: non è una novità che continui ad essere seguito da diverse squadre. Lo ha corteggiato a lungo il Barcellona, salvo poi desistere per l’elevato prezzo del cartellino. Nei giorni scorsi è tornato alla carica anche il Manchester United, dal prossimo anno allenato dal suo ex tecnico ai tempi dell’Ajax Erik ten Hag.

Calciomercato Juventus, Cairo sarebbe spazientito dall’Inter

Le sue dichiarazioni, insomma, non sono passate inosservate. Alla Juventus lo sanno bene ed è per questo che il direttore sportivo Federico Cherubini non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato nel caso in cui de Ligt dovesse lasciare Torino in estate. Secondo il giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la diretta Twitch di Juventibus, la Signora avrebbe a tal proposito effettuato altri sondaggi per il difensore del Torino Bremer, autentica rivelazione dell’ultimo stagione di Serie A. Sul centrale granata c’è da tempo l’Inter ma a quanto pare il presidente Urbano Cairo sarebbe spazientito dall’atteggiamento dei nerazzurri. Ecco perché la Juventus avrebbe provato a riaprire un dialogo.