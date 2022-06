Calciomercato Juventus, Allegri al palo: “Firma questo mese”

Calciomercato Juventus, entro la fine di giugno l’obiettivo bianconero dovrebbe firmare con il club londinese.

La sua cessione, nel calciomercato che sta per aprire i battenti, è pressoché scontata. Non ha alcuna intenzione di restare in un club, il Leicester, che il prossimo anno non giocherà nessuna coppa dopo aver chiuso l’ultimo campionato a metà classifica. Youri Tielemans si appresta a lasciare le Foxes dopo tre stagioni in cui ha avuto modo di mettere in mostra le sue indiscusse qualità. E contribuire, in prima persona, a regalare un altro importante titolo al piccolo grande club inglese dopo lo storica vittoria della Premier League conquistata nel 2016 con Claudio Ranieri in panchina.

Fu un suo gol, lo scorso anno, a regalare l’FA Cup al Leicester, che nella finale di Wembley prevalse di misura sul Chelsea. Tielemans è una pedina insostituibile nel centrocampo di Brendand Rodgers, essendo in grado di ricoprire più ruoli e brillare in entrambe le fasi. Non è un caso che in poco tempo sia diventato un titolarissimo anche nella nazionale belga, con la quale ha già collezionato oltre cinquanta presenze.

Calciomercato Juventus, Tielemans a un passo dall’Arsenal

Tielemans ha già da tempo le valigie in mano: il contratto scade nel 2023 e il Leicester nella prossima sessione di mercato farà di tutto per assecondare la sua richiesta di cambiare aria per non perderlo a zero tra un anno. Tra le squadre interessante al giocatore c’è anche la Juventus, anche se i bianconeri al momento non sarebbero disposti a spendere gli oltre trenta milioni di euro che pretendono le Foxes per liberarlo.

Arsenal remain confident of signing Youri Tielemans this month. He remains a top target, as CBS first reported back in January. ✍️ @jamesbenge https://t.co/ow7q3z3kAZ — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 8, 2022

E le notizie che arrivano dall’Inghilterra allontanano ulteriormente il belga da Torino. L’Arsenal infatti sta per affondare il colpo, come conferma Ben Jacobs della Cbs. Dopo l’interruzione della trattativa a causa della mancata qualificazione alla Champions League dei Gunners, le due parti si sarebbero di nuovo riavvicinate e il club londinese conta di chiudere l’affare entro la fine di giugno.