Calciomercato Juventus, Campione d’Europa a Torino: doppia apertura ufficiale

Calciomercato Juventus, un campione d’Europa a Torino: doppia apertura ufficiale con Cherubini che è vicino al colpo

Non solo Pogba – ma anche Di Maria potrebbe essere più vicino di quanto si pensi – Cherubini starebbe per piazzare un colpo che andrebbe a sistemare almeno per quelle che sono le intenzioni della società bianconera, il reparto avanzato di Massimiliano Allegri. Certo, il Fideo ha altre qualità, che potrebbero sicuramente fare comodo, ma partire da una base così sarebbe di fondamentale importanza.

Nel frattempo è arrivata un’apertura ufficiale sulla questione, e Allegri potrebbe sorridere ben presto. A parlato è stato Markus Krosche, direttore sportivo della squadra tedesca, che ha svelato una telefonata con il serbo, compagno di squadra di Vlahovic in Nazionale. “Sì, ho parlato con lui la scorsa settimana e sono in contatto con i suoi agenti. Presto ci sarà una decisione” ha detto.

Calciomercato Juventus, doppia apertura

Dopo quella di Kostic insomma, che dimostra ancora di non aver preso una decisione ma che avrebbe pure trovato, a larghi linee, un accordo con la società bianconera, ci sono anche le dichiarazioni del dirigente tedesco che sono state riportate dalla Bild. “Filip ha fatto cose incredibili per noi. Decide lui se partire, rimanere o prolungare oltre il 2023″. Infine, ha anche aggiunto, che partirebbe solamente se avesse la possibilità di giocare in Champions League, altrimenti la sensazione netta e che potrebbe rimanere in Germania.

In questo modo, Roma e Lazio, che ci hanno provato lo scorso anno e sembravano pronte a riprovarci, sarebbero tagliate fuori dalla corsa all’esterno serbo, che è stato quello che ha messo in mezzo più cross durante l’Europa League. Palloni importanti, quelli che servono a Vlahovic.