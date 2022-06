Calciomercato, ribaltone Di Maria: mossa ufficiale della Juventus che fa saltare definitivamente il banco.

Sono ormai ben risaputi gli obiettivi della Juventus per la sessione estiva del calciomercato: un paio di attaccanti, un difensore e qualche buon centrocampista. Una lista sicuramente lunga quella presentata da Allegri ai suoi direttori sportivi, ma con il giusto lavoro tutti questi “desideri” possono essere esauditi.

Uno dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane per l’attacco della Juventus è il fantasista argentino Angel Di Maria, il quale ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e al quale questo contratto non sarà rinnovato nonostante le sue sempre brillanti apparizioni per la squadra francese. Vista la situazione, quindi, la Juventus ha deciso di buttarsi a capofitto sul suo caso e fare tutto il possibile per portarlo a Torino. Secondo molti, infatti, l’ormai 34enne calciatore del PSG è ancora in grado di dare molto al calcio giocato e potrebbe quindi essere perfetto per la Juventus, in quanto egli sarebbe il giusto insieme di esperienza e bravura tecnica.

Calciomercato Juventus, notizia shock dal web: ” la Juve si defila per Di Maria”

L’autore di questa notizia a dir poco incredibile è Luca Momblano. Su “Juventibus” infatti, il giornalista ha fornito ulteriori ragguagli sulla trattativa per “El Fideo”, affermando come la “Vecchia Signora” si sarebbe ufficialmente. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per tutti: dopo tutto l’ hype creato nelle ultime settimane la notizia che ci si sarebbe aspettati a questo punto era una stretta finale e non un “gettare la spugna”.