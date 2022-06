Calciomercato Juventus, contatto diretto con Di Maria | Allegri ha già un altro sì

Calciomercato Juventus, contatto diretto con Di Maria per fargli cambiare idea. Intanto Allegri si è preso un altro sì

La pazienza in casa Juventus è finita. Soprattutto perché la società bianconera ha fatto tutto quello che poteva fare per cercare di convincere Di Maria a vestirsi di bianconero. Una doppia proposta, sia per quanto riguarda la richiesta di un contratto annuale, sia per quella di un biennale come vorrebbe Cherubini. O dentro o fuori insomma. Una decisione il Fideo la dovrà prendere a breve. La Juve non si muoverà più.

Certo, oltre il Benfica – che non fa paura dalle parti di Torino – adesso con l’inserimento del Barcellona le cose sono leggermente cambiate: l’argentino, spiega la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina – è stato chiamato direttamente da Xavi che gli ha aperto alla possibilità di un ritorno in Spagna. Ed è per questo motivo che Di Maria sta temporeggiando, anche se, in Catalogna, devono prima abbattere i costi degli ingaggi per fare un’offerta ufficiale. Al momento parliamo di un abboccamento tra le parti, e questo è bastato per mettere a freno la voglia di Di Maria di arrivare a Torino e cimentarsi con la Serie A. In questa operazione comunque non ci saranno più delle novità sotto l’aspetto economico, quello che è fatto è fatto.

Calciomercato Juventus, Allegri ha il primo sì

Nel frattempo, sempre secondo il quotidiano rosa, Massimiliano Allegri avrebbe incassato il primo sì. Un’operazione che al momento però la società bianconera non ha fretta di chiudere. Parliamo del serbo Kostic, di proprietà del Francoforte con il quale ha vinto l’Europa League, che avrebbe trovato un accordo di massima con la società bianconera. L’esterno è sponsorizzato in maniera decisamente importante da Dusan Vlahovic, suo compagno di nazionale. Cherubini il passo l’ha fatto, ma ci sarà tempo in questa estate caldissima per cercare di chiudere anche questa operazione.