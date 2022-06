Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Koulibaly: annuncio UFFICIALE

Calciomercato Juventus, un fulmine a ciel sereno e l’annuncio ufficiale del giocatore che spiazza tutto e tutti.

Calciomercato Juventus, uno degli obiettivi in difesa continua a rimanere il centrale del Napoli Koulibaly. Un veterano della nazionale senegalese e della squadra partenopea che è uscito allo scoperto parlando del proprio futuro. “Dove giocherò in futuro? Ancora non lo so”. Le parole dello stesso giocatore riportate da ‘Sportmediaset’ fanno discutere.

Il destino del centrale non è assolutamente deciso e lo conferma lui stesso dal ritiro della sua nazionale. Come detto poc’anzi, la Juventus lo valuta come alternativa a De Ligt in caso di addio o proprio come rinforzo ulteriore.

Calciomercato Juventus, Koulibaly esce allo scoperto | Futuro? “Ancora non lo so”

Il difensore del Napoli è dunque ad un bivio. Rimanere a Napoli oppure lasciare i partenopei e andare alla Juventus o all’estero. Diverse alternative ma è – sostanzialmente – un prendere o lasciare. Su di lui si è mosso anche il Barcellona che valuterebbe il senegalese proprio come valida alternativa in difesa, laddove, appunto, c’è bisogno di rinforzi.

Così ha commentato il calciatore alle domande sul proprio futuro.

“Futuro? Vado in vacanza. Per il momento, sono in Senegal. Poi vedremo. Barcellona? Non ho intenzione di mentirti, per ora non lo so affatto. Concentrato sulla nazionale, non ho parlato con nessuno. Una volta in Europa, vedremo. Ma vorrei saperlo molto velocemente!“. Le stesse volontà del centrale sono di sapere al più presto quale sarà il suo destino, non ci resta che attendere in sostanza.