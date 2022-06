Calciomercato Juventus, Morata e l’ora della svolta: “Offerta ufficiale imminente”

Calciomercato Juventus, non è ancora detta l’ultima per l’attaccante spagnolo, impegnato in questi giorni con la Roja di Luis Enrique.

Stentano a diradarsi le nubi attorno ad Alvaro Morata, ma la certezza è che ancora non è detta l’ultima parola per lo spagnolo. La situazione resta complessa e le possibilità che l’attaccante abbia lasciato, stavolta definitivamente, Torino restano molto alte. Dopo due anni in prestito alla Juventus, il centravanti della Roja di Luis Enrique ha fatto ufficialmente ritorno a Madrid. Il suo cartellino, infatti, è di proprietà dell’Atletico. Che, nonostante i vari tentativi effettuati in questi mesi dai bianconeri, non era assolutamente disposto a ritrattare sui 35 milioni pattuiti nel 2020 per l’eventuale riscatto.

Nella capitale spagnola, tuttavia, Morata dovrebbe “sostare” solamente qualche settimana. Già, perché non rientra nei piani del “Cholo” Simeone e poi perché insieme al suo agente stanno facendo di tutto per poter intavolare una nuova trattativa con la Juve. Che il giocatore voglia restare a Torino, malgrado non abbia la certezza della titolarità – specie se dovessero arrivare nuovi calciatori – è all’infuori da ogni dubbio.

Calciomercato Juventus, i bianconeri faranno un’offerta ufficiale nelle prossime ore

Come riporta il giornalista Romeo Agresti, proseguono senza sosta i contatti tra i Colchoneros e la Juventus. Si cercano nuove soluzioni per riportare il centravanti alla Continassa, da un altro prestito con obbligo di riscatto all’inserimento di eventuali contropartite. Nelle ultime ore era uscito fuori il nome di Moise Kean, ma non è una prospettiva che “scalda” i madrileni.

Proseguono i contatti tra #Juve e #Atleti per #Morata: i Colchoneros, al momento, non aprono a eventuali contropartite tecniche. Il giocatore spinge per rimanere a Torino. Mentre #DePaul non è un obiettivo dei bianconeri 🇪🇸🇦🇷 @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 8, 2022

Agresti conferma infatti il tramonto definitivo di questa ipotesi, aggiungendo che nelle prossime ore la Juventus proverà a fare un’offerta ufficiale, comprensiva di bonus. Rimarcando infine come l’ex udinese Rodrigo De Paul, oggi all’Atletico, non rientri tra gli obiettivi bianconeri.