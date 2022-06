Calciomercato Juventus, incontro con il Milan: Allegri a mani vuote

Calciomercato Juventus, incontro con il Milan: doccia gelata per Allegri, che potrebbe essere costretto a mollare un altro obiettivo.

Non è stata una settimana facile per la Juventus: se per Pogba la tavola sembra essere ormai apparecchiata, la strada mettere le mani su Angel Di Maria sta diventando sempre più intricata. Ma le “cattive” notizie non sono finite qui.

Come riferito da Sky, infatti, il Milan sarebbe piombato su Giacomo Raspadori. Gli agenti del funambolico attaccante del Sassuolo – sul quale ha da tempo messo gli occhi la Juventus – avrebbero fatto visita al Milan. Il gradimento sarebbe totale, al punto che quest’ultima indiscrezione”rischia” di trasformarsi in una traccia di mercato da monitorare con molta attenzione. Ricordiamo che al momento la “Vecchia Signora” non ha imbastito una trattativa ufficiale con il Sassuolo, con il quale si starebbe cominciando a ragionare per un eventuale affare Berardi. I neroverdi valutano Raspadori non meno di 30 milioni di euro, con Maldini che si sarebbe reso protagonista di questo sondaggio esplorativo dal momento che vuole regalare a Pioli una punta atipica, in grado di interscambiarsi con Giroud, con il quale potrebbe agire anche in tandem.