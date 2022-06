Calciomercato Juventus, bomber di scorta per Allegri: incontro a Milano

Calciomercato Juventus, Allegri vuole un altro bomber d’area: un attaccante capace di garantire quei gol e uno su tutti sembra avvicinarsi.

Calciomercato Juventus, il solo Dusan Vlahovic non può bastare. Allegri ha bisogno di un altro bomber d’area, un giocatore capace di fare la differenza proprio quando serve quel supporto offensivo da ariete, in sostanza alla Mario Mandzukic.

Adesso le chance di vedere Arnautovic in maglia bianconera crescono. Il bomber austriaco potrebbe essere la perfetta alternativa offensiva a Dusan Vlahovic anche per qualità tecnica e esperienza. Non tutti si ricordano ma Arnautovic ha vinto una Champions League, sicuramente non da protagonista, ma con l’Inter. Da lì in avanti un carriera molto attiva in diversi campionati e poi il ritorno in Serie A con la maglia del Bologna dove è riuscito a ritagliarsi un posto da autentico protagonista.

Calciomercato Juventus, Arnautovic come vice Vlahovic | Allegri gongola

Per Allegri un giocatore ideale. Ama questo tipo di attaccanti d’area, capaci di fare gol importanti ma di giocare anche di sponde e rispondere affermativo a tutte le palle giocate in area. Un’alternativa, per altro, di rilievo data anche la grande esperienza maturata negli anni.

L’austriaco, che andrà in scadenza con il Bologna fino al 2024, avrebbe quindi aperto alla possibilità di una cessione e ci sarebbe stato un incontro a Milano tra l’entourage del bomber e la dirigenza bianconera, così scrive ‘Tuttosport’. L’unica perplessità sta nel fatto che l’austriaco accetti di fare panchina in bianconero. Proprio per questo motivo, in alternativa, il direttore sportivo Cherubini sta valutando anche altri profili: Raspadori del Sassuolo su tutti e Luis Muriel dell’Atalanta.