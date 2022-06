Calciomercato Juventus, 80 milioni sul piatto: Allegri gli dice “addio”

Calciomercato Juventus, la bellezza di 80 milioni di euro sul piatto: Allegri gli dice addio. A queste cifre il colpo è impossibile

L’affare potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. Soprattutto se venissero confermate quelle che sono le indicazioni di Marca, che parla del futuro di De Jong, il centrocampista del Barcellona, che nonostante continui a dire di voler rimanere alla corte di Xavi, rimane sul mercato. Soprattutto perché è uno dei pochi in questo momento che potrebbe regalare tanti e tanti soldi a Laporta. Che sono quelli che servono alla società catalana per cercare di risollevarsi da un momento critico. Le parole del presidente degli spagnoli, ieri, sotto questo aspetto, sono state chiare.

Ecco perché una possibile offerta del Manchester United per il centrocampista olandese verrebbe certamente presa in considerazione. Il quotidiano spagnolo mette in evidenza quelle che sono le cifre di una possibile operazione.

Calciomercato Juventus, 80 milioni per De Jong

Sessanta milioni di euro per il cartellino più 20 di bonus. Un’enormità, che la Juventus ovviamente non si può permettere. E quindi il sogno De Jong per Allegri rimarrà tale. Il Barcellona davanti a questa cifra non avrebbe nessun dubbio a cedere l’olandese, anche perché avrebbe un enorme risparmio su quello che è lo stipendio dell’ex Ajax, che proprio Ten Hag ha lanciato nel calcio che conta e che proprio con Ten Hag è arrivato a pochissimi secondo da una finale di Champions League che sarebbe stata clamorosa.

Insomma, un affare che potrebbe avere un’accelerazione importante nelle prossime settimane, soprattutto se dovesse continuare il pressing dello United, che deve andare a sostituire Pogba, che ormai sembra vicino a un ritorno in bianconero. Ma per il ruolo di centrale, lì in mezzo al campo, Cherubini dovrà guardare verso altri lidi.