Calciomercato Juventus, bomba Morata: l’indizio social è UFFICIALE

Calciomercato Juventus, un indizio social lanciato, direttamente, dai bianconeri: adesso non ci sono più dubbi.

Calciomercato Juventus, la società lancia un segnale ben preciso sul futuro di Alvaro Morata. Poco fa è apparsa sui social ufficiali della società, esattamente sulla pagina Twitter, una foto abbastanza esplicativa su quello che sarà parte dell’attacco del prossimo anno. Un binomio vincente (si spera) che verrà consolidato.

Alvaro Morata insieme a Dusan Vlahovic e come didascalia i colori bianconeri. Un segnalo evidente su quello che potrà essere il futuro assicurato dell’attacco, anche per la gioia del mister Allegri che crede ciecamente in questi due calciatori.

Calciomercato Juventus, Morata insieme a Vlahovic | La foto è già virale

L’avevamo già detto e adesso sembra confermarsi la volontà di Massimiliano Allegri. Morata è un giocatore importante per il mister, duttile e sempre a disposizione in ogni parte del campo in cui si metta. Un pupillo e, anche, un veterano da cui ripartire. La Juventus non lascia dubbi con questo messaggio ufficiale. Una foto che vale più di mille parole.

Adesso bisognerà puntare su di loro, ancora. In attesa di capire come si sbloccherà il mercato e soprattutto chi arriverà a prendere l’eredità, sicuramente difficile, lasciata da Paulo Dybala. Ma Dusan e Alvaro ci dovrebbero essere, almeno è quello che sperano i tifosi in attesa di un comunicato ufficiale che garantisca questa possibilità. Tutto pronto dunque.