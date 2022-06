Calciomercato Juventus, il nuovo Ozil nel mirino: scontro con il Barça

Guardare al futuro, alle mosse di calciomercato da effettuare in vista dei prossimi anni. La Juventus pensa già intensamente al domani.

Nel mondo del calcio programmare gli acquisti con largo anticipo è ormai fondamentale. Per anticipare la folta concorrenza che potrebbe esserci su un giocatore ma anche per far sì che il prezzo non decolli all’interno di un’asta. Ecco perchè anche la Juventus sta iniziando a guardare con attenzione a quelli che potrebbero essere gli elementi della squadra del futuro, giovani molto interessanti in rampa di lancio che ci sono in giro per il mondo.

Ci sono tante occasioni da sfruttare in questa sessione di calciomercato estivo per quanto riguarda i parametri zero. La lista dei calciatori di spessore che sarà libera da impegni dopo il prossimo 30 giugno è lunga. Ma nell’elenco ci sono anche tanti giovani, occasioni da cogliere al volo.

Calciomercato Juventus, c’è Yildiz nel mirino a parametro zero

A testimonianza del fatto che la Juve pensi già ai campioni del domani c’è la conferma che arriva dalle ultime voci. Il giornalista Max Nerozzi su Twitter ha sottolineato come i bianconeri abbiamo messo gli occhio su Kenan Yildiz. Nome che sarà sconosciuto ai più, considerato che ha appena compiuto 17 anni.

Anche gli occhi della #Juve sul talento Kenan #Yildiz 17 anni appena compiuti, tedesco di origine turca, talento in scandenza con il #Bayern Ma piace molto al #Barca — Massimiliano Nerozzi (@MaxNerozzi) June 8, 2022

Si tratta di un trequartista nato in Germania, ma di chiare origini e nazionalità turca, classe 2005. Calciatore che viene paragonato a Ozil e che attualmente gioca nelle giovanili del Bayern Monaco. Il suo contratto con i bavaresi è in scadenza il prossimo 30 giugno e questo lo rende appetibile a parametro zero. Sul calciatore però c’è da registrare il forte interesse