Calciomercato Juventus, “terremoto” De Jong: offerta accettata

Calciomercato Juventus, De Jong ha sancito un passo importante per il suo futuro. Adesso si decide tutto nell’immediato.

Calciomercato Juventus, De Jong sarebbe pronto a lasciare il Barcellona, stano infatti alle indiscrezioni riportate da ‘The Athletic’, il centrocampista olandese Frenkie de Jong si avvicina sempre di più alla Premier League.

Uno dei titolari del Barcellona con l’ingaggio più alto e ciò obbliga, necessariamente, il club catalano alla cessione del loro top player. Il motivo dell’addio è anche dovuto all’affiatamento con Erik ten Hag, ex tecnico che lo ha valorizzato all’Ajax e che, adesso, lo rivorrebbe al Manchester United.

Calciomercato Juventus, De Jong verso l’Inghilterra grazie a ten Hag

L’ex tecnico, dunque, avrà un ruolo decisivo nella trattativa. Secondo infatti quanto riportato da The Athletic ci sarebbe già il benestare del giocatore al trasferimento in Inghilterra, resta, però, da trovare un accordo economico fra i due club. Per il momento il Manchester United non sarebbe così aperto alla prima richiesta di 80 milioni per il cartellino del centrocampista.

Probabilmente ci saranno aggiornamenti. In passato il giocatore è stato per lungo tempo accostato anche alla Juventus che lo vedeva come interprete ideale nel centrocampo di Allegri ma le richieste eccessive del club catalano non sembrano poter far procedere con la trattativa. Ormai il giocatore sembra predestinato per vestire la maglia del Manchester United.