Calciomercato Juventus, Dybala-Inter: nuovo ribaltone ufficiale

Stiamo per entrare nei giorni più caldi del calciomercato della Juventus a breve potrebbero arrivare i primi rinforzi per Allegri.

Anche se ancora manca diverso tempo all’apertura ufficiale delle trattative, non c’è dubbio sul fatto che la dirigenza della Juventus si sia messa da tempo all’opera per trovare i tasselli giusti per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato. L’allenatore livornese attende volti nuovi praticamente in tutte le zone del campo, consapevole del fatto che ci saranno da sostituire giocatori di grande spessore che sono già andati via come Chiellini e Dybala.

Ma probabilmente anche altri che potrebbero lasciare Torino nel corso delle prossime settimane. Il mercato riserva sempre sorprese e non si può appesantire troppo il monte ingaggi. Sono ormai tanti giorni che nomi mi importanti vengono accostati alla Juventus. Ma chi di loro davvero potrebbe approvare alla corte di Allegri? Lo si saprà solo nel corso dei prossimi giorni.

Calciomercato Juventus, Antun frena sulla trattativa Dybala-Inter

Nel frattempo una delle preoccupazioni dei tifosi è relativa al futuro di Paulo Dybala. Che non sarà più bianconero e questo ormai è chiaro. Ma i supporters non vorrebbero che il loro ex numero dieci vesta la maglia dei rivali dell’Inter, che pure è in pole position per lui. L’affare sembra avviato, ma a frenare tutto sono le parole del suo agente Jorge Antun, che ai microfoni di SerieANews.com ha dichiarato: “Petralito ha detto che è stato un summit positivo? Petralito non è l’agente di Dybala o suo intermediario, ha solo rappresentato l’Inter nella riunione di ieri. Sull’incontro posso solo dire che stiamo lavorando, vedremo cosa accadrà”. Frasi che non chiudono certo alla trattativa, ma che tengono aperte più opzioni per l’argentino.