Calciomercato Juventus, fiato sospeso Di Maria: lo hanno fatto davvero

Calciomercato Juventus, i bianconeri attendono una risposta dall’entourage dell’argentino. Ma si valutano possibili alternative.

Angel Di Maria sta tenendo con il fiato sospeso il mondo bianconero. Società e tifosi sono ansiosi di capire se nella prossima stagione potranno contare sul fenomenale esterno argentino, ormai un ex giocatore del Psg. “El Fideo” non ha rinnovato il contratto con il club parigino dopo sette stagioni vissute – con tanti alti e bassi – nella capitale francese.

Le primavere sono trentaquattro, non è più un ragazzino ma la sua indiscussa qualità non potrebbe che far bene alla “Vecchia Signora”. Che ha bisogno di sistemare le fasce dopo aver detto addio a Paulo Dybala e molto probabilmente anche ad Alvaro Morata, destinato – per il momento – a restare all’Atletico Madrid in seguito alla volontà da parte dei bianconeri di non riscattare il giocate alle cifre richieste dai Colchoneros. Si attende perciò una risposta da parte dell’entourage di Di Maria in merito all’ultima offerta avanzata dalla Juventus. Risposta che, tuttavia, ancora stenta ad arrivare. I bianconeri propongono al giocatore un contratto biennale da sette milioni a stagione più 500mila euro di bonus.

Calciomercato Juventus, Berardi e Kostic alternative credibili a Di Maria

Offerta che non scalda particolarmente l’argentino, non concorde sulla durata del contratto: preferirebbe un solo anno, mentre la Juventus spinge per due con l’obiettivo di usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita. Di Maria temporeggia ma la Signora non può restarsene con le mani in mano. Ha bisogno di farsi trovare pronta nel caso in cui “El Fideo” dovesse rispondere picche. Secondo Sky Sport i profili più seguiti sono quelli di Domenico Berardi del Sassuolo, vecchio obiettivo tornato improvvisamente d’attualità, e di Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte, protagonista nell’ultima Europa League vinta dai tedeschi.