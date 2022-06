Calciomercato Juventus, doppio braccio di ferro in difesa con l’Inter

Il calciomercato della Juventus è in fermento ma non solo quello dei bianconeri. Tutti i club stanno andando a caccia di acquisti.

Le trattative ufficialmente non sono ancora aperte ma non ci sono dubbi sul fatto che le squadre della serie A si stanno muovendo con largo anticipo in vista della prossima stagione. La Juventus ovviamente non fa eccezione e consapevole del fatto che dovrà trovare più rinforzi per mister Allegri sta già intavolando diverse trattative. Ormai pare essere solo una questione di tempo per le prime ufficialità.

Ci sarà qualche innesto da fare anche nel pacchetto arretrato, visto l’addio di Giorgio Chiellini che fa pensare al fatto che la Juve dovrà trovare un nuovo centrale. Un difensore chiaramente di spessore, sul quale poter puntare per diversi anni. Ma come al solito c’è sempre la concorrenza da superare su alcuni potenziali obiettivi.

Calciomercato Juventus, l’Inter su Bremer e Milenkovic

Come si legge su Sportmediaset, l’Inter è a caccia di difensori visto che potrebbe cedere Bastoni o Skriniar. E gli obiettivi dei nerazzurri di Inzaghi sembrano combaciare con quelli dei bianconeri, visti i nomi che stanno circolando. Il primo duello tra i club potrebbe esserci su Bremer, centrale brasiliano del Torino che i granata sono pronti a cedere (ovviamente a suon di milioni) nel corso delle prossime settimane. Ma ora i nerazzurri sono interessati anche ad un calciatore che ormai da diverse stagioni viene accostato ai bianconeri, ovvero Nikola Milenkovic. Difensore della Fiorentina che può giocare come centrale ma anche come laterale destro. Il club milanese avrebbe preso i primi contatti per lui. Se la Juventus è ancora interessata a Milenkovic dovrà dunque affrettarsi.