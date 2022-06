Calciomercato Juventus, Marotta vuota il sacco: annuncio ufficiale su Dybala

Calciomercato Juventus, Marotta ha parlato della situazione relativa alla Joya, Dybala. Ecco cosa sarà del futuro dell’ex 10 bianconero.

Calciomercato Juventus, Marotta è uscito allo scoperto parlando ai microfoni di Paulo Dybala. Come sappiamo l’ex numero 10 bianconero è adesso nel mirino fisso dei nerazzurri. Stando infatti a Marotta il passo è ormai sempre più breve.

Alla domanda su Dybala all’Inter, Marotta ha così risposto: “Stiamo lavorando per costruire la migliore squadra possibile, siamo concentrarti su questo”. Un messaggio evidente quello lanciato dall’ex direttore sportivo bianconero.

Quindi sembra evidente pensare che sia ormai cosa fatta, o meglio, una cosa imminente. Il passaggio di Paulo Dybala in maglia nerazzurra potrebbe arrivare molto presto così come l’annuncio anche perché lo stesso giocatore sembra il primo a volere il passaggio nella squadra nerazzurra.

Rimanere in Serie A e ripartire dall’Inter. Ora le strade sembrano incrociarsi e lo stesso Marotta ha lasciato intendere la grande possibilità di arrivare all’ex numero 10 bianconero a parametro zero. I tifosi sembrano essersi rassegnati alla possibilità di vedere un loro ex pupillo nella rivale di Serie A. In attesa quindi della contromossa bianconera, che potrebbe, si spera, annunciare il grande ritorno di Paul Pogba.