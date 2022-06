Calciomercato Juventus, diavoleria di Conte: salta il super colpo.

La dirigenza della Juventus è alla spasmodica ricerca di giocatori per rimpiazzare quelli che le hanno detto addio. Come al solito il mercato però nasconde innumerevoli insidie e colpi di scena, spesso sul più bello delle trattative, e questo sembra essere proprio uno di quei casi.

Proprio in quest’ottica si iscrive il rapporto della Juventus con Antonio Conte, che non sembra essere poi così idilliaco, non a causa di discussioni avute dalla dirigenza con l’attuale allenatore del Tottenham, ma perché lui e Paratici hanno già soffiato due giocatori alla Juventus e, se la notizia in questione fosse vera, il giocatore in questione sarebbe il terzo. Dopo Kulusevski e Bentancur, infatti, l’olandese potrebbe anch’egli atterrare in Inghilterra.

Calciomercato Juventus, si stringono i contatti Tottenham-Wijndal

Secondo quanto riportato su “footmercato.net”, infatti, il Tottenham di Antonio Conte è in trattativa con l’AZ Alkmaar per tentare di arrivare al terzino olandese, che è stato di fatto quest’anno uno dei più importanti uomini dell’AZ per via delle sue brillanti prestazioni, impreziosite da 10 assist e 1 goal. Paratici potrebbe quindi in questo senso andare a soffiare il giovane classe 2001 alla Juventus, alla quale era stato avvicinato nel recente passato.