Calciomercato Juventus, spunta la data dell’incontro per anticipare e sorpassare l’Inter. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

Le tante mosse di mercato di cui raccontatovi in questi giorni e destinate a infiammare anche le prossime settimane e mesi sono finalizzate al dover acuire le risorse di uno scacchiere che dovrà ridurre quanto prima il grande gap venutosi a creare rispetto alle due milanesi nel corso di quest’ultima stagione.

Il piano è quello di riportare la Vecchia Signora laddove meriti, attraverso una costruzione lungimirante e attenta, oltre che ad essere magari improntata anche sul depauperamento delle risorse avversarie. Basti pensare alle operazioni degli anni precedenti, quando i bianconeri manifestavano una grande capacità nell’anticipare le dirette concorrenti per i più ambiti colpi ma anche a quella tendenza nell’attingere dalle rivali principali gli elementi di maggiore qualità.

Stiamo parlando di anni non lontanissimi ma comunque di altri tempi, quando le antagoniste principali erano Roma e Napoli e quando le due lombarde per eccellenza vivevano uno dei punti più bassi della propria storia.

Calciomercato Juventus, il piano anti-Inter per Cambiaso

A non poter essere annoverata nelle cose cambiate è la grande volontà della Juventus di continuare a crescere e far bene. In particolar modo, in questi mesi si cercherà di limare i tanti aspetti di uno scacchiere che ha palesato non poche defezioni, praticamente in ogni reparto.

In attesa di una decisione sui vari elementi giovani già presenti in rosa e di quelli provenienti da esperienze in prestito come Rovella, arrivano importanti aggiornamenti anche su uno dei giocatori-rivelazione dell’ultimo campionato. Ci riferiamo a quell’Andrea Cambiaso, reduce da una bella annata in Liguria con il Genoa e finito nel mirino dell’Inter.

Secondo Alfredo Pedullà, l’Inter sarebbe ancora in pole ma la Juventus avrebbe mantenuto un certo interesse, al punto tale da rinviare ma comunque non cestinare l’impegno in agenda prevedente un incontro proprio con gli intermediari rossoblù per capire i margini di inserimento per uno scenario che, oltre a rappresentare un piccolo sgambetto dopo la questione Dybala, fungerebbe da emblema del ritrovato anelito al voler competere con le primissime della classe. A partire dal mercato.