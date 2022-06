Calciomercato Juventus, 72 milioni sul piatto: la risposta è immediata

Tante voci di calciomercato in questo periodo che riguardano la Juventus e i giocatori che sono stati accostati negli ultimi mesi ai bianconeri.

La squadra di Allegri sta vivendo una fase di intenso rinnovamento. Alcuni big sono andati via e la società dovrà sostituirli con calciatori di spessore. Le trattative sono già imbastite e non c’è alcun dubbio sul fatto che la Juventus farà degli investimenti importanti per accontentare le richieste dell’allenatore livornese.

A centrocampo il grande sogno è il ritorno di Paul Pogba. Per il francese le possibilità di ritorno a Torino sono alte, i tifosi sperano che la firma del “polpo” arrivi al più presto. Più complicato invece arrivare ad altre stelle come Milinkovic-Savic. Oppure De Jong, il cui prezzo stellare lo allontana inevitabilmente dai bianconeri.

Calciomercato Juventus, il Barcellona non si accontenta per De Jong

Il centrocampista olandese continua ad essere un pezzo pregiato del calciomercato. Anche se ha ribadito più volte di voler rimanere alla corte di Xavi, l’ex Ajax in estate potrebbe cambiare maglia visto il corteggiamento del Manchester United.

El @ManUtd ha ofrecido por De Jong al @fcbarcelona_es menos de 80 millones por el jugador: 60 fijos y entre 10 y 12 en variables. En el FCB lo consideran más que insuficiente y fijaron el precio en 100 como mínimo entre fijos y variables… — moisESPN (@moillorens) June 10, 2022

ESPN riporta come il Manchester United abbia presentato una offerta minore di 80 milioni di euro per il giocatore. Vale a dire in totale 72 milioni: 60 come quota fissa più una variabile tra i 10 e i 12 milioni. Il Barcellona però reputa questa somma non sufficiente. Per far lasciare la Spagna al suo giocatore chiede alneno 100 milioni totali. La Juventus a questa cifra difficilmente si inserirà nell’asta.