Calciomercato Juventus, l’Inter “irride” Allegri: fulmine a ciel sereno Sky

Calciomercato Juventus, Marotta pronto a “irridere” Allegri e anche Cherubini: la notizia di Sky è un fulmine a ciel sereno per i bianconeri

Non solo Dybala, che ormai è davvero a un passo dall’Inter e che dovrebbe secondo radiomercato dare una risposta alla società nerazzurra al massimo entro la giornata di domani. Ma anche un altro elemento, in ottica bianconera, potrebbe prendere la via di Milano secondo le indiscrezioni riportate da Sky Germania. Marotta non ha ancora presentato un’offerta ufficiale al giocatore, ma a quanto pare sarebbe in procinto di mettere sul piatto un bel po’ di milioni di euro per strappare Kostic all’Eintracht Francoforte. E bruciare così la concorrenza di Cherubini e della Juve.

Come detto la notizia arriva direttamente dalla Germania e lascia aperti dei nuovi scenari. Sull’esterno serbo che ha vinto l’Europa League con il club tedesco, Cherubini si è mosso da un poco di tempo e avrebbe anche avuto il sì del giocatore per un trasferimento in Italia. Al momento manca la cosa principale: l’accordo economico tra le parti con i bianconeri che non vorrebbero superare una certa cifra visto che il contratto del compagno di nazionale di Vlahovic scade nel 2023.

Calciomercato Juventus, inserimento Marotta

Sfruttando questa situazione di standby Marotta starebbe provando a inserirsi. E se riuscisse a mettere la freccia allora sarebbe un colpo decisamente troppo duro da digerire non solo per i tifosi ma anche per Agnelli e per tutta la dirigenza. Certo, dalla Germania lascia aperta anche la porta per un possibile rinnovo contrattuale: si parla di una nuova offerta che potrebbe arrivare per Kostic di 4 milioni di euro all’anno. Una cifra che potrebbe anche far vacillare il giocatore.

In ogni caso l’operazione Kostic dà la sensazione di essere entrata praticamente nel vivo. Di sviluppi ne sono attesi nel breve giro di posta.