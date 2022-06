Calciomercato Juventus, vittoria di Pirro per Koulibaly: voltafaccia imminente

Calciomercato Juventus, adesso potrebbe sbloccarsi definitivamente la pista che porta al centrale difensivo: ecco cosa succede.

Calciomercato Juventus, Koulibaly è uno dei centrali più in auge nel mercato odierno. Il veterano del Napoli è pronto a cambiare squadra ed è oggetto di desideri di molti big d’Europa compresa, ovviamente, anche la squadra di Andrea Agnelli.

Stando al ‘Corriere del Mezzogiorno’, si è parlato delle possibili soluzioni estere per il centrale difensivo: in primis dal Barcellona che non può concedersi un esubero di denario e quindi, difficilmente, avanzerà un’offerta intorno ai 40 milioni di euro al Napoli. Ma quindi lo scenario per il suo futuro adesso potrebbe concretizzarsi in un solo modo.

Calciomercato Juventus, Koulibaly potrebbe rimanere al Napoli e andrà in scadenza

Dalla Premier si potrebbe muovere qualcosa anche se sia Chelsea che Tottenham, due potenziali squadre interessate, hanno obiettivi diversi. Il Tottenham di Conte punta in toto Bastoni dell’Inter, mentre il Chelsea è proiettato su profili più giovani, uno su tutti il francese Koundé. Di conseguenza il destino del centrale senegalese potrebbe essere ancora a Napoli ma con una piccola certezza.

Se, infatti, non dovesse arrivare la proposta giusta – si legge sul ‘Corriere del Mezzogiorno’ – , lo scenario più concreto è la permanenza a scadenza di contratto, dopo il rifiuto della proposta di 4,5mnln con bonus annuali del Napoli. Anche perché sostituire Koulibaly non è certo cosa semplice, pertanto gli scenari, adesso, sono questi poi chissà.