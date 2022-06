Calciomercato Juventus, Allegri e i bomber con le -ic: apertura ufficiale

Calciomercato Juventus, Allegri alla caccia di un nuovo bomber e tutti gli indizi portano al già consolidato attaccante della Serie A.

Calciomercato Juventus, Allegri alla caccia di un nuovo bomber d’area. Si è parlato a lungo di trovare un vice Vlahovic, e dopo Mario Mandzukic, il mister potrebbe avere un altro bomber che finisce con ic. Un gioco di parole simpatico ma che potrebbe diventare, l’ennesima, realtà. ‘Tuttosport’ ne ha parlato direttamente con il fratello di Arnautovic, bomber finito nel mirino dei bianconeri.

Arnautovic prossimo bomber bianconero? Risponde il fratello Danijel: “Normale che ci sia interessamento di grandi club come la Juventus, mio fratello è ancora decisivo e può fare la differenza in qualsiasi squadra”.

Calciomercato Juventus, Arnautovic prossimo bomber bianconero | Parla il fratello

Stando alle ultime voci di mercato, Arnautovic bomber del Bologna ed ex attaccante, fra gli altri, di West Ham e Inter, perché non tutti si ricordano ma un giovane Arnautovic fu partecipe alla cavalcata del triplete di Mourinho, adesso, potrebbe nuovamente tornare ai vertici.

Allegri lo identifica come un attaccante ideale per il suo tipo di attacco. Un bomber d’area e anche molto fisico. Non è un caso che come caratteristiche possa ricordare l’ex pupillo del mister Mario Mandzukic. Ed è proprio un paradosso simpatico il fatto che Allegri si interessi a dei bomber che finiscono tutti con ic. Chissà che la prossima coppia d’attacco sia proprio formata da Dusan Vlahovic e Arnautovic. Secondo il fratello questo è possibile data la grande abilità di fare -ancora- la differenza. Staremo a vedere come andrà a finire.