Calciomercato Juventus, arriva con Pogba: accordo triennale

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Germania sono clamorose. Il doppio via libera che non ti aspetti.

Teoria dei piccoli passi per la Juventus di Max Allegri, che sul mercato sta tastando il terreno senza fretta, per provare a cogliere la soluzione propizia nel momento giusto. Con Pogba sempre più vicino – e per il quale bisogna solo aspettare l’annuncio ufficiale a suggellare il ritorno del figliol prodigo – Cherubini si sta portando avanti anche sulle corsie esterne.

Rispetto a qualche giorni fa, le sensazioni legate al possibile colpaccio Di Maria sono piuttosto positive: il pressing bianconero potrebbe sortire gli effetti sperati a stretto giro di posta, anche se la risposta definitiva del “Fideo” non si è ancora materializzata. La situazione Morata, però, non si è ancora sbloccata: l’Atletico Madrid non ha ancora aperto alla formula del prestito, e l’operazione vive al momento una fase di stasi. Poco male, con la “Vecchia Signora” che potrebbe decidere di stringere d’assedio l’Eintracht Francoforte, per provare a portare all’ombra della Mole Filip Kostic.

Calciomercato Juventus, svolta Kostic: sì al triennale

L’ala serba è legata al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023, ma sarebbe assolutamente stuzzicato all’idea di vestirsi di bianconera. Secondo quanto riferito da fr.de, Kostic avrebbe già rispedito al mittente l’offerta di rinnovo messa sul piatto dall’Eintracht, in quanto avrebbe già un accordo di massima con la Juventus, disposta a mettere sul piatto un triennale a circa 3 milioni di euro a stagione. L’esterno offensivo di piede mancino sarebbe propenso a cambiare aria; a fine ciclo, Kostic si è reso comunque protagonista di una stagione importante con la maglia dell’Eintracht, distinguendosi come miglior assist man della scorsa edizione d’Europa League.