Calciomercato Juventus, Napoli tradito: “Koulibaly ha già deciso”.

Fari accesi della Juventus su Kalidou Koulibaly: la dirigenza vede nel senegalese il profilo perfetto per rimpiazzare Giorgio Chiellini per via delle sue solide prestazioni e della sua capacità di occupare il lato sinistro della linea difensiva.

Il contratto dell’attuale giocatore del Napoli è in scadenza nel 2023 e, per questo, questa sessione di calciomercato è una delle ultime in cui il club partenopeo potrebbe monetizzare la partenza del suo centrale difensivo che non ha di certo gradito la decisione del presidente De Laurentiis di abbassare il monte ingaggi per il prossimo anno. Per questo, Cherubini & Co. potrebbero approfittare del momento e, grazie alla giusta offerta, riuscire a vincere le sue remore di passare al club “nemico”.

Calciomercato Juventus, Koulibaly vuole il Barça, Allegri pietrificato.

C’è da sperare che Max Allegri non abbia letto il quotidiano “La Repubblica” questa mattina, altrimenti nulla gli avrebbe risparmiato una bella dose di delusione. Stando a quanto riportato sul giornale, infatti, il difensore avrebbe esplicitato quello che è il suo volere per il prossimo anno: andare a giocare in Spagna per il Barcellona di Xavi. Complice della presunta decisione è sicuramente il fatto che appunto la Juventus rappresenta lo storico rivale del Napoli e la centralità che egli avrebbe nel progetto del Barcellona di rientrare a far parte del giro dei grandi club europei.