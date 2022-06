Calciomercato, bomba della notte: “Suarez alla Juventus”

By

Acquisti, cessioni e prestiti. Il lavoro per la dirigenza non manca di certo in questo calciomercato della Juventus.

La società bianconera ha avviato nello scorso mese di gennaio un processo di rinnovamento e ringiovanimento con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria. Un processo che sarà continuato quest’estate con l’arrivo di altri ottimi giocatori che colmeranno le lacune lasciate dalle partenze che si sono già concretizzate e quelle che potrebbero esserci nel corso delle prossime settimane. Fissate le priorità, adesso la dirigenza bianconera dovrà stringere i tempi per accontentare le richieste di mister Allegri.

Il tecnico livornese attende i rinforzi giusti per tentare l’assalto allo scudetto, obiettivo mancato nell’ultima stagione. E ovviamente si punterà anche a fare un cammino importante in Europa. Fari accesi dunque su quel che accadrà nei prossimi giorni, quando potrebbero arrivare le prime novità di mercato in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, torna di moda il nome di Suarez

E quello che potrebbe accadere nelle prossime ore potrebbe essere qualcosa di veramente clamoroso per gli scenari di mercato della Juve. Secondo infatti quanto riporta il giornalista Momblano, sempre vicino alle vicende di casa bianconera, Luis Suarez sarebbe stato riproposto e al momento non sarebbe un’ipotesi respinta dal club.

Il profilo dell’attaccante esperto, scafato, pronto all’uso, anche un po’ “cattivo” disegnato da #Allegri non lascia insensibile la società perché è un concetto ribadito nei summit: Luis #Suarez è stato riproposto alla #Juve e al momento non sarebbe un’ipotesi respinta dal club. — Momblano Official (@MomblanOfficial) June 12, 2022

Il profilo dell’attaccante sudamericano è di quelli che piacciono ad Allegri e dunque non è una alternativa da scartare. Suarez – reduce dall’esperienza all’Atletico Madrid – è senza dubbio un bomber esperto, che in Europa è ancora tra i migliori. Una pista insomma assolutamente da non sottovalutare.