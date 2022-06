Calciomercato Juventus, incubo Allegri: le mani del Milan sul castigatore Champions

Calciomercato Juventus, adesso Maldini fa sul serio per il giocatore, l’acquisto indispensabile per il salto di qualità europeo.

Calciomercato Juventus, il Milan sulle tracce di Asensio. Il club rossonero fresco di vittoria dello scudetto, adesso, vuole permettersi un salto di qualità europeo e per farlo c’è bisogno di interpreti abituati a calpestare quei tipo di palcoscenici. Il cosiddetto “castigatore” della Champions League potrebbe essere Asensio. Lo spagnolo è in target del Milan ed è un profilo che piace anche alla Juventus.

Un giocatore capace di fare la differenza. Incredibilmente al Real Madrid potrebbe non avere più spazio e ciò rappresenta, immediatamente, un vantaggio per le possibili acquirenti. Per lungo tempo si era parlato di un flirt da parte dei bianconeri ma adesso anche la squadra di Pioli farebbe sul serio.

Calciomercato Juventus, il Milan sulle tracce di Asensio

Stando infatti alle indiscrezioni di ‘Calciomercato.it’, il club rossonero adesso farebbe, davvero, sul serio per l’esterno spagnolo. Ancelotti non può garantirgli più la titolarità fissa e viste la qualità del profilo in questione, Asensio vuole un posto da protagonista assoluto. Un profilo che rimane d’interesse anche per la Juventus ma la grande amicizia che lega Ancelotti e la sua ex storica squadra potrebbe risultare fatale.

Maldini inoltre vuole “regalare” un nuovo grande acquisto dopo la cavalcata scudetto e Asensio sarebbe quel profilo che garantisce, nell’immediato, la differenza a livello europeo, per puntare ancora oltre. Staremo a vedere cosa succederà e, intanto, la squadra di Allegri rimane, comunque, alla finestra.