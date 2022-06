Ci si avvicina alla apertura ufficiale delle trattative per il prossimo calciomercato e la Juventus vuole farsi trovare pronta.

La dirigenza bianconera è ormai al lavoro da qualche tempo sui possibili innesti da portare a Torino per accontentare le richieste di mister Allegri. Viste le partenze che ci sono già state e quelle che potrebbero verificarsi nelle prossime settimane c’è la necessità di ingaggiare almeno sei o sette nuovi giocatori. Una fase di rinnovamento profonda dunque per una Juve che non fa mistero di voler puntare a grandi traguardi nella prossima stagione.

Al momento non pare esserci una priorità particolare considerando che volti nuovi occorreranno in tutte le zone del campo, dalla difesa all’attacco. Sono tanti i nomi dei calciatori che sono stati accostati ai bianconeri nel corso delle ultime settimane ma l’impressione è che possa esserci qualche colpo a sorpresa.

Calciomercato Juventus, spunta l’opzione Casemiro

Ad esempio un nome che intriga parecchio è quello di Casemiro, playmaker del Real Madrid. Gli spagnoli hanno costruito un centrocampo stellare, nel quale il brasiliano rischia di perdere il posto dopo l’arrivo di Tchouameni. Ecco perché il regista potrebbe diventare un grande protagonista del calciomrcato estivo, visto l’interesse di tanti top club nei suoi confronti. Com spiega “El Nacional” il Real teme che il possibile arrivo di Zidane sulla panchina del Psg possa far sì che Casemiro finisca nei radar dei francesi. Con i quali i rapporti non sono idilliaci dopo il caso Mbappè. Il Real Madrid sarebbe ben felice invece di cederlo, anche ad un prezzo scontato, alla Juventus. Senza prendere in considerazione la clausola di 500 milioni di euro del brasiliano. Sarebbe senz’altro una pedina gradita per Allegri.