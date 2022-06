Calciomercato Juventus, colpo da 48 milioni: c’è il sì del Real

Nel prossimo calciomercato la Juventus sembra aver stabilito delle priorità riguardo gli acquisti da mettere a segno.

E’ vero che per prima cosa si cercherà di rinforzare l’attacco, trovando l’erede di Paulo Dybala. Ma nello stesso tempo ci sono anche altri colpi da mettere a segno per il centrocampo e per la difesa. Dove non ci sarà più un pilastro come Giorgio Chiellini, una bandiera del club che non sarà affatto semplice sostituire. In difesa però la Juventus pare intenzionata a cambiare anche a sinistra.

Il contratto di Alex Sandro scadrà nel 2023 e dunque di fronte ad una offerta importante la squadra bianconera darà il via libera per la sua cessione. Del resto già da tempo il club sta pensando al successore del brasiliano. Con Emerson Palmieri che pare essere in pole position per occuparne il posto. Tuttavia si sta aprendo una nuova pista, nuovi rumors dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, c’è Mendy per la fascia sinistra

Il Real Madrid ha messo a segno un colpo importante facendo firmare Rudiger a parametro zero. Il tedesco è destinato ad essere un centrale titolare e questo consentirà ad Alaba di occupare la fascia sinistra. Di conseguenza gli spazi per Mendy sembrano ridursi. E il francese non pare intenzionato a rimanere fuori dai giochi, tanto più che si giocherà un posto in nazionale in vista dei mondiali. Secondo quanto riportato dal sito “fichajes.net” ci sono tre squadre che sono sulle sue tracce, vale a dire la Juventus oltre a Chelsea e Manchester United. Il Real Madrid, dal canto suo, sarebbe intenzionato a lasciarlo partire. La somma richiesta però è alta, 48 milioni di euro. Vale a dire la cifra che all’epoca gli spagnoli pagarono per prenderlo dal Lione.