Calciomercato Juventus, Pogba si porta l’amico: la foto che fa il giro del web

Calciomercato Juventus, un doppio addio e la possibilità di vederli in Italia. Adesso la situazione in Serie A potrebbe sbloccarsi.

Calciomercato Juventus, Pogba è pronto per il trasferimento in Italia e lo sappiamo, la Vecchia Signora lo aspetta ma con lui si muoverebbe un altro compagno del Manchester. Jesse Lingard anche lui che recentemente ha dato l’addio ai Red Devils potrebbe arrivare in Serie A.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JLingz (@jesselingard)

L’indizio è social e con tanto di tifoso. I due ex compagni e amici si sono incontrati, entrambi, a Miami. Vacanze per poi ritornare, chissà, proprio in Italia. Su Lingard potrebbe esserci una squadra italiana ad aspettarlo, una ai vertici.

Calciomercato Juventus, Pogba “porta” anche Lingard in Serie A

Anche l’inglese in Serie A. Come dicevamo poc’anzi, due sono le squadre a contenderselo ai vertici: Juventus e Roma potrebbero arrivare al già consolidato campione inglese con un recente passato da assoluto protagonista al West Ham.

Quella foto apparsa sul web non lascia dubbio alcuno. I due sono diretti in Italia e chissà proprio, di nuovo, in squadra insieme. La Juventus d’altro canto valuta Lingard un potenziale acquisto importante ma su di lui ci sarebbe anche lo Special One Mourinho fresco di vittoria della Conference Cup. Staremo a vedere cosa succederà ma adesso la situazione sembra più chiara di prima.