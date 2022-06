Chiellini al Los Angeles FC: firma e annuncio ufficiale

Nuovo capitolo della carriera di Giorgio Chiellini: firma e annuncio ufficiale con il Los Angeles Fc.

Dopo diciassette anni con la maglia della Juventus, Giorgio Chiellini ha deciso di mettere il punto ed iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, che proseguirà negli Stati Uniti.

Proprio in questi minuti, con un video apparso sui profili social ufficiali, il difensore ha annunciato il suo approdo al Los Angeles FC, per quello che “King Kong” ha definito “nuovo capitolo”. Decisione ventilata da tempo, e che oggi ha finalmente vissuto i “crismi” dell’ufficialità: Chiellini non smette, anzi rilancia. In bocca al lupo, Chiello!