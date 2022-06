Calciomercato Juventus, affare sbloccato: il bomber arriva con lo scambio

Calciomercato Juventus, il bomber che ha anche il benestare di Allegri arriverebbe in bianconero tramite uno scambio.

Calciomercato Juventus, Arnautovic è un nome molto caldo nell’ambiente bianconero, un profilo che per caratteristiche tecniche sarebbe ideale per Allegri e adesso i tempi sono maturi per chiudere definitivamente la trattativa.

Stando a ‘Tuttosport’, l’arrivo del bomber del Bologna potrebbe essere facilitato da uno scambio con contropartita. Alla Juventus tornerà dal prestito Frabotta che però potrebbe infatti essere immediatamente ceduto al Bologna in cambio di Arnautovic.

Calciomercato Juventus, Frabotta per Arnautovic | Lo scambio perfetto

Il Bologna cercherebbe un profilo dalle caratteristiche simili a quelle dell’italiano e la Juventus avrebbe necessità di un bomber d’area che sia anche il sostituto ideale di Dusan Vlahovic. Insomma, per entrambi i casi si andrebbe incontro ad uno scambio totalmente azzeccato. C’è da capire se, però, ci sarà bisogno di altri soldi oltre alla contropartita.

Ma su questo punto i bianconeri sono ottimisti e la possibilità di chiudere la trattativa è concreta. Dopo una stagione ad alti livelli al Bologna, Arnautovic sarebbe pronto per l’ennesimo salto di qualità e alla Juventus ritroverebbe una grande squadra dove mettersi in mostra. In attesa dell’ufficialità dell’operazione Allegri gongola in attesa di avere l’attacco ideale con cui fare la differenza sia in campionato ma soprattutto in Europa.