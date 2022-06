By

Calciomercato Juventus, contatti ufficiali per Gabriel Jesus. A seguire tutti gli aggiornamenti sullo scenario che porta all’attaccante di Guardiola.

Se fino a qualche mese fa la regione necessitante di maggiori interventi era quella centrale, è giusto osservare come in queste settimane si stia intensificando il lavoro di Cherubini e colleghi per apportare miglioramenti anche nella zona offensiva.

Gli importanti investimenti fatti nel mese di gennaio, superata la parentesi di entusiasmo iniziale, non hanno garantito un’autentica inversione di tendenza ai bianconeri, che hanno fatto i conti con l’assenza per infortunio di Zakaria e con le naturali e lecite difficoltà vissute da Vlahovic dopo la prima fase contraddistinta da un impatto a dir poco felice.

Entrambi sono però fuori discussione e costituiranno alcune delle pedine centrali di Allegri in vista del prossimo campionato. Il tedesco ex Borussia Monchengladbach coesisterà con Locatelli e, come si augurano i tifosi, con un grande centrocampista quale sembrerebbe poter essere Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, “contatti ufficiali” per Gabriel Jesus: le ultime

Ben più diversa, invece, la situazione di Vlahovic. Dusan ha fatto parte per diversi mesi di un tridente a dir poco affascinante e altisonante negli ultimi mesi della stagione, costituito da Morata e Dybala. L’argentino non è più però un giocatore della Juventus mentre, ad oggi, lo stesso Alvaro sembra poter lasciare Torino.

Nessun punto di incontro tra Juve e Atletico Madrid per giungere ad un accordo che permetta di riscattarlo dopo l’oneroso prestito biennale. Ecco spiegate, dunque, le pressioni e le ricerche della dirigenza in Italia e all’estero per giocatori che possano garantire valido supporto e alternativa al numero 7 ex Fiorentina.

Da diverso tempo a questa parte, si parla anche del suggestivo scenario che porterebbe all’attaccante di Pep Guardiola, Gabriel Jesus. Il talento brasiliano è in scadenza contrattuale tra un anno e l’approdo di Haaland avrebbe ulteriormente fatto perdere lui gerarchie tra le fila dei Citizens.

I bianconeri, così come l’Arsenal e diversi club europei, hanno maturato da tempo un certo interesse e, in occasione della trasmissione di Rai2, Calcio Totale, sarebbe arrivato un aggiornamento di non poco conto. Secondo la suddetta fonte, infatti, ci sarebbe stato un ennesimo contatto tra la Vecchia Signora e gli agenti del classe ’97.