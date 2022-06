Calciomercato Juventus, le ultime sul possibile approdo di Luis Suarez in bianconero. Cosa sta succedendo.

Di Maria, ma non solo. La volontà della Juventus è quella di aggiungere due innesti d’esperienza per completare il roster: con Pogba sempre più vicino a per il quale l’accordo è solo da ufficializzare, le attenzioni della “Vecchia Signora” si sono spostate immancabilmente sul “Fideo”. Ma occhio alle intriganti suggestioni.

Come riferito da “La Gazzetta dello Sport”, nelle ultime ore è tornata a farsi strada l’ipotesi Suarez. L’uruguayano, che non ha rinnovato il contratto con l’Atletico Madrid, è a tutti gli effetti uno svincolato di lusso, e sarebbe stato offerto dai suoi agenti alla Juventus, che non ha chiuso la porta. Il bomber ex Liverpool è considerato una sorta di Piano B, che però può essere promosso in base ai futuri sviluppi della sessione di contrattazione. Di Maria rappresenterebbe l’esterno adatto a prendere il posto sulla corsia mancina, ma Suarez andrebbe a riempire la casella di calciatore d’esperienza ed abitudine alla vittoria.

Calciomercato Juventus, Suarez in bianconero: i dettagli

Una vera e propria trattativa non è ancora cominciata. Si tratta, piuttosto, di una raccolta di informazioni; di una porta che la Juve non ha avvertito l’esigenza di chiudere a priori. Se ne riparlerà. Intanto, Cherubini aspetta una risposta da Di Maria a stretto giro di posta: lui sì prima scelta, e rinforzo richiesto espressamente da Allegri, che ha anche consigliato di tergiversare ancora, per provare a smuovere quello che fino a questo momento sembra configurarsi come un vero e proprio muro. Con Suarez sullo sfondo, pronto a giocare un ruolo da protagonista. Chissà…